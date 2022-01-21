Futbol Mustafa Reşit Akçay: Görevimden ayrılıyorum

Mustafa Reşit Akçay: Görevimden ayrılıyorum

Futbol

Mustafa Reşit Akçay: Görevimden ayrılıyorum

Samsunspor’a 3-0 yenilen Kocaelispor’da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, görevinden ayrıldığını söyledi.

21 Ocak 2022, Cuma 21:38 Son Güncelleme:
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Kocaelispor, Samsunspor deplasmanından 3-0’lık mağlubiyetle döndü. Maç sonu basın toplantısında konuşan Mustafa Reşit Akçay, istifa ettiğini söyledi.

"Görevimden ayrılıyorum"

Basın toplantısında istifa ettiğini dile getiren Mustafa Reşit Akçay, "Farklı eksik oyuncularla geldik ama umut taşıyorduk. Kaybettik üzgünüz. Uzun süredir negatif bir enerjiyle donanıyoruz. 3-4 maçtır eksik oynuyoruz. Bunlar mazeret değil. Sonuçta rakibin başarısını kutlamak gerek. Görevimden ayrılıyorum. Çünkü camianın önünü açmamız gerekiyor. Bu süreçte bize anlayışla bakan başkanımızı ve yönetim kurulundan Allah razı olsun. Bizim gidişimiz taraftarımıza ve camiamıza hayırlı olsun" dedi.

İHA

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