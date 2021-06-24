Mustafa Reşit Akçay için yeni açıklama









Hastaneden yapılan açıklamada, "Solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitemizde solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlı olarak takip edilmekte olan hastamızın yaşamsal fonksiyonları stabil olarak seyretmekte olup bir önceki bilgilendirmeden itibaren durumunda değişiklik bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.



