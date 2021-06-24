Mustafa Reşit Akçay için yeni açıklama
Mustafa Reşit Akçay için Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nden bilgilendirme geldi. Akçay'ın durumunda değişiklik olmadığı belirtildi.
24 Haziran 2021, Perşembe 16:56 Son Güncelleme:
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Hastaneden yapılan açıklamada, "Solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitemizde solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlı olarak takip edilmekte olan hastamızın yaşamsal fonksiyonları stabil olarak seyretmekte olup bir önceki bilgilendirmeden itibaren durumunda değişiklik bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
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