Restoran çıkışı habercilerle sohbet eden Mustafa Sandal, yeni ilişkisiyle ilgili ''Allah'a şükür her şey yolunda. Gayet iyi gidiyor'' dedi.

Sandal, bu yıl katıldığı Senkronize Kayak Milli Takımı'nın kampı için Uludağ'a doğru yola çıkacağını söyledi:

''Nisanda Aspen'de dünya şampiyonası var. Onun kampı devam ediyor. Geldim, yemeğimizi yedik, şimdi 6-7 saatlik antrenmanlar beni bekliyor. Melis Hanım burada kalacak, çünkü programımız çok ağır.''

Mustafa Sandal, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Melis Sütşurup'u öperek aracıyla uğurladı. (Hürriyet)