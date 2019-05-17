Mustafa Sandal: Aşk yok, oğullarım var

Habercilere yeni yaptırdığı dövmelerini gösterdi.

'KOLUMDA OĞULLARIMIN DOĞUM TARİHİ VAR'

Pop yıldızı “Kolumda oğullarım Yaman ve Yavuz’un doğum tarihleri var. Ortadaki ise 1998’de çıkan albüm kapağına ait bir simge.

'BEŞİKTAŞ HER YERDE'

Bacağımda ‘Beşiktaş her yerde’ yazıyor” dedi. Mustafa Sandal “Hayatınızın aşklarına dair bir dövme yok mu?” sorusuna gülerek “Hayır” cevabını verdi.

Mustafa Sandal 10 yıl evli kaldığı, çocuklarının annesi Emina Jahovic’den bir yıl önce boşandı. Yaklaşık 4 aydır Melis Sütşurup ile birlikte.

Mustafa Sandal ve Oğulları Yavuz,Yaman

POSTA/Müge Dağıstanlı