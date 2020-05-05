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Magazin Mustafa Sandal aşk yuvasına 29 milyon TL istiyor

Mustafa Sandal aşk yuvasına 29 milyon TL istiyor

Magazin

Mustafa Sandal aşk yuvasına 29 milyon TL istiyor

Mustafa Sandal 4 katlı villasını satışa çıkardı. 650 metrekare büyüklüğündeki villanın 6 odası, 2 salonu var. Küçük bir özel havuzu mevcut. Ayrıca Çubuklu Vadi Evleri, yıldız isimlerin merkez üssü. Engin Altan Düzyatan’dan Arda Turan’a kadar birçok ünlü burada oturuyor. Suna AKYILDIZ / POSTA

05 Mayıs 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Mustafa Sandal 2008’de evlendiği, çocukları Yaman ve Yavuz’un annesi Emina Jahovic’ten 2018’de boşanmıştı. Emina ayrılık sonrası oğulları ile birlikte Zincirlikuyu Zorlu’ya taşınmış, Mustafa Sandal ise Çubuklu Vadi Evleri’nde kalmıştı. Popçu, nice mutlu günlerinin geçtiği, Yaman ile Yavuz’un doğup büyüdüğü, A’dan Z’ye hatıralarla dolu 4 katlı villasını satışa çıkarttı.

2 yeni ev alacaklar

Mustafa Sandal, gayrimenkul danışmanı Sanem Çizmeci aracılığı ile villasına 29 milyon TL (Yaklaşık 4 milyon 131 bin dolar) istiyor. Eski çift yaptıkları anlaşmaya göre Ulus Savoy’dan 2 ev alacak dairelerden biri oğulları Yavuz’un, biri Yaman’ın olacak.


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