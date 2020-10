Mustafa Sandal: Aşkta yaşa takılmam ama zeka yaşı önemli

Yeni şarkınız ‘Damar’ı dinleyicilerinizle buluşturdunuz. Tepkiler nasıl oldu?

‘Damar’, bugüne kadar olan müzik yolculuğumdaki çok özel şarkılardan biri. Şarkı sözlerini yazarken ince eleyip sık dokudum. Çok hissettiğim, yüreklere dokunacağını bildiğim bir çalışma oldu. Yaşanmışlıklar var ‘Damar’da! Siz beni sahnede dans eden bir pop star olarak izliyorsunuz ama geri planda yaşadığım hayal kırıklıkları var. Bir de damarımıza basıldı be Alev! Basmışlar ki, o duygular birikmiş ve bu sözler çıkmış.

BU ÜLKEDE ‘HİÇ ARABESK DİNLEMEDİM’ DİYEN YALAN SÖYLER

Damardan girdiniz. Kim bastı damarınıza, nedir bu sitem?

Oluyor bazen, üzerine gelebiliyor her şey. Zaten “Hiç arabesk dinlemedim” diyen yalan söyler bu ülkede. Ferdi Baba’yı, Orhan Baba’yı, Müslüm Baba’yı dinlemeyen, en azından üç-dört şarkısını duyunca eşlik etmeyen çok az insan vardır. Üçü de bu ülke için birer şans. Ama benim ‘Damar’ şarkımın o damarlarla ilgisi yok tabii. (Gülüyor)

Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

Hayat yaşamayı ve her şeye rağmen gülmeyi bilene güzeldir. Benim için de güzel. Çok şükür aslan gibi iki evladım gözlerimin önünde büyüyor, onların sportif başarılarıyla, okuldaki performanslarıyla gururlanıyorum. Aramızda muhteşem bir ilişki var. Sağ olsunlar, Türkiye halkı da hâlâ Musti’sini dinliyor, seviyor. Ee daha ne olsun. Mutluyum ben.

Şu an nasıl bir ruh halindesiniz?

Aynı, kıpır kıpır. İçi içine sığmayan bir Mustafa var şu an karşında. Ben hayata pozitif bakmayı seviyorum. Öyle mutlu oluyorum.

Hayata dair kaygılandığınız olmuyor mu hiç?

Geçmişten ders almışsan, amacın sadece bugünü kurtarmak değilse ve zor zamanlar da yaşayabileceğini bilip önlem aldıysan çok da gelecek kaygısı yaşamazsın. En azından riski minimuma indirirsin. Ben de öyle yaptım.

BOŞ ŞEYLERİ DERT ETMEMEK BENİ GENÇ VE ZİNDE TUTUYOR

Yaşınız ilerledikçe neleri daha çok dert eder oldunuz?

Boş şeyleri dert etmemek insanı genç ve zinde tutar. Ben öyle yapıyorum. Beni mutsuz eden, ortama negatif enerji yayan insanlardan uzak dururum hep. Tavsiyemdir, siz de uygulayın. (Gülüyor)

En son oynadığınız Fuse Tea reklamında, yeni jenerasyonun sırlarının peşine düşüyorsunuz. Sahi sizce gençlik ne istiyor?

Toplamda 10 farklı çekim yaptık. Yarısı yayınlandı, diğer yarısı da yakında yayınlanacak. Benim hayatımda ve işimde anahtar kelimem, samimiyettir. İnsanlar samimiyeti hissetmezse yaptığın işi sahiplenmezler. Fuse Tea ekibinde o samimiyeti hissettim ve çektiğimiz videolarda o samimiyet ekrana da yansıdı. Gençliğin sırrı da samimiyet! Tüh be! Sırrı da burada vermiş olduk. (Gülüyor)

Yeni neslin zevklerini anlayabiliyor musunuz? Onlarla uyumlu musunuz?

Vallahi, Musti vs Fuse Tea videolarını izle sen karar ver. Oğullarım Yaman ve Yavuz, onların arkadaşları ve sosyal medyada takip ettiğim gençler benim ilham kaynağım. Şu anda arkadaşlarımın çoğu 25-35 yaş arasında. Onları çözdüğüme inanıyorum. O filmlerdeki gibi panik yapıp “Eyvah bu gençler ne istiyor?” diye düşündüğüm anlar çok oldu elbette ama bir baktım ki, zaten gördükleri Musti ile istedikleri Musti aynıymış.

Siz kendinizi genç mi yoksa orta yaşlı mı hissediyorsunuz?

Sanatçının yaşı yoktur. Şimdi sen, 1996’da eşlik ettiğin ‘Araba’yı ya da 1998’de dans ettiğin ‘Aya Benzer’i dinlediğinde hâlâ aynı duyguları yaşıyorsan, hatta daha da coşkuyla seviyorsan o şarkıları yazan adamın yaşı yoktur. Her döneme, nesle dokunabilen şarkılar ölümsüzdür, yaşı yoktur. Spor, hayatımın en önemli parçalarından ama ruhun yaşlanırsa onun telafisi pek olmuyor. Ruhumu da dinç tutuyorum ben.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU DA NEYMİŞ! HER GÜN KENDİMİ YENİDEN ŞARJ EDİYORUM

26 yıldır Türk popunun zirvesinde olmak nasıl bir duygu? Moda tabirle; tükenmişlik sendromu yaşadınız mı hiç?

Ruhumu ve bedenimi hep güncel tutuyorum. Ben de çok üzülüyorum, hayal kırıklıkları yaşıyorum ama hayatın ne kadar kısa olduğunu da biliyorum ve ona göre yaşıyorum. Tükenmişlik sendromu da neymiş! Ben her gün kendimi yeniden şarj ediyorum. Bu çok kıymetli bir hareket. Seni üzen her şeyi unut, yok say ve yoluna devam et. Mutlu olmayı öğrenmek marifetse ben o marifete sahibim. Musti’niz tükenip kaçmaz, her gün yeniden doğar merak etmeyin.

90’lı yıllara özlem duyduğunuz oluyor mu?

Nasıl özlemem ki! Yaptığın işlerin ciddi bir karşılığı vardı. Şimdi sadece mesleki aşk, duygusal tatmin ve seni sevip yücelten insanlara karşı sorumluluk duygusuyla iş yapmaya çalışıyoruz. Ama şu var ki, 20 yıl sonra da 2000 ve 2010’lara özlem olacak. Ne mutlu ki, biz her dönemde üretebiliyoruz. Şimdi yaptığımız şarkılar da o dönemde yeniden moda olacak bence...

Yeni jenerasyondan veliaht olarak gördüğünüz bir isim var mı?

Sayısı az da olsa yeni nesilde çok iyi yetenekler var. Edis’in tarzını seviyorum. Eypio kendi alanında müthiş bir yetenek. Zeynep Bastık harika bir ses. Veliaht diye bir şey benim jargonumda yok. Herkes kendi yaşam öyküsünde bir yolculuğa çıkıyor ve kendi kaderini belirleyip yaşıyor. Ben yeni isimlere destek vermeyi seviyorum. Çok fazla isim var yanında olduğum.

MELİS’LE HENÜZ EVLİLİK KARARI ALMADIK, EMİNA’YLA TEKRAR BİR ARADA OLMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Melis Sütşurup ile nasıl barıştınız?

Yaşananları geride bıraktık. Birbirimize iyi geldiğimizi hissettik ikimiz de...

Evleneceğinize dair haberler yazıldı. Doğru mu?

Şu an için böyle bir karar vermedik. Sağlıklı ve güzel bir ilişki yürütmek istiyoruz. Çok şükür her şey yolunda gidiyor.

Pandemi sürecinin ardından Emina Hanım ile tekrar barıştığınıza dair haberler almıştık. Yalan mıydı?

Öyle bir şey söz konusu değil. O benim çocuklarımın annesi ve iyi bir dost.

BİR İLİŞKİ SAMİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ AN BENİM İÇİN BİTMİŞTİR

Sizi bir ilişkiden ne soğutur?

Bir ilişki samimiyeti kaybettiği an benim için bitmiştir.

Kadınları nasıl anlatırsınız?

Kadınları tam anlamıyla çözeni bugüne kadar görmedim. Biz, sadece anlamaya çalışıyor ya da anladığımızı sanıyoruz. Kadın saf ve temizdir, nahiftir ve incitmemek gerekir. Hassastır damarına basmamak gerekir, çiçektir ama incitmeden koklamasını bilmek gerekir.

Hiç aldattınız mı?

Hayır, asla.

Peki, evlilik sizce popülerliği azaltan bir şey mi?

Ben öyle düşünmüyorum. Bana “Evlenme hayranların azalır” diye çok baskı yapmışlardı ama ben o ön yargıları kırdım. Tam aksine ilgi arttı. Birçok kişiye de bu konuda ilham olduk. Ben iş ve aile dengesini iyi kurabildiğim için kariyerim olumsuz anlamda etkilenmedi.

İNSANLARIN YAŞARKEN DE İLGİ GÖSTERDİĞİ ENDER İSİMLERDEN BİRİYİM

Türkiye’de müziğe, sanatçıya verilen değeri yeterli buluyor musunuz?

Bu konuda birçok meslektaşımın dert yandığını duyuyorum. Şahsım adına konuşmam gerekirse, çok şükür insanların yaşarken de ilgi gösterdiği, sevgisini saklamadığı ender isimlerden biriyim. O konuda sevenlerim beni hiç üzmedi.

20’li yaşlardaki Mustafa Sandal’a bugünkü aklınızla neler söylemek isterdiniz?

Çizgini korumaya devam et Mustafa’cığım ve sahnede çok hoplayıp zıplama! (Gülüyor)

TELEFONUMU KAPATIP SIRT ÇANTAMI ALIP DÜNYA TURUNA ÇIKMAK İSTİYORUM

İçinizde çok ukde kalan bir şey var mı?

Yıllar içinde o kadar çok çalıştım ki; telefonumu kapatıp sırt çantamı alıp dünya turuna çıkma hayalimi henüz gerçekleştiremedim. Hemen her ülkeye gittim ama konser vermek içindi, hep çalıştım.

Mustafa Sandal ünlü bir popçu mu, yoksa bir star mı?

Hayranlarım efsane diyor ama kavramlar geçicidir. Kalıcı olan bıraktığın eserlerdir. Stüdyomun duvarında yazdığım gibi; “Her şey yalan, şarkı gerçek…”

Kendinizi yakışıklı mı bulursunuz yoksa seksi mi?

Ona da sen karar ver bence… (Gülüyor) Ben aynada mutlu olmaya çalışan, çalışkan bir adam görüyorum.

Aşkta yaşa takılır mısınız, sizden çok küçük ya da büyük yaşta olan bir kadınla aşk yaşar mıydınız?

“Yaşa değil başa bakmak lazım” demiş ya eskiler... Ben de o görüşteyim. Yaşa falan takılmam. Zeka yaşı önemli.

Yaş geçtikçe aşkın sizdeki tanımı değişti mi?

Aşk; bir ruhun bir başka ruha dokunmak istemesi, sevmesi, koruması, içinin kıpır kıpır olmasıdır. Kimi zaman doğaya, kimi zaman anne ve babaya, kimi zaman da karşı cinse... Ben aşk modundan hiç çıkmadım, çıkmam da...

AŞKI SOSYAL MEDYADA ARAMAK ARABAYI 220 KM HIZLA YOKUŞ AŞAĞI SÜRMEK GİBİ

Gelişen teknolojinin aşk kavramının içini boşalttığına inananlardan mısınız?

Sosyal medya doğru kullanıldığında dünyanın en büyük nimetlerinden biri. Ancak, aşkı orada aramaya çalışmak arabayı 220 km hızla yokuş aşağı sürmek gibi...

Eski eşiniz Emina Jahovic ile sosyal medyada takipleşmeyi bırakmanız çok konuşuldu. Dostluk bitti mi?

Emina benim çocuklarımın annesi, kıymetlisidir. Benim için de bir dost ve arkadaş. Bu hep böyle kalacak. Takipleşme olayına çok takılmayın. Benim Instagram’da takipleşmediğim çok arkadaşım var. Orası sanal bir dünya ve bizim işlerimizi yürüttüğümüz önemli bir mecra ama gerçek hayat çok başka...