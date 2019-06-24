Mustafa Sandal ayrılığı kabullenmedi!

Melis Sütşurup'la 7 aylık aşkı geçen gün biten Mustafa Sandal, ayrılık sonrası ilk kez ortaya çıktı.

Popçu, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullandı. Beykoz'daki TED Koleji'nde oy veren Sandal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

9 Haziran'da Sütşurup'la Amerika'ya giden popçu, burada sosyetik güzelle aşk tazelemişti. Ancak apar topar dönen Sütşurup, popçuyu Instagram'da takipten çıkarıp sürpriz şekilde aşka nokta koydu.

'SADECE TEKNİK BİR HATA OLDU'

Sosyetik güzelden bir gün sonra Melis Sütşurup'u takibi bırakan Sandal, ayrılık sorularına verdiği şu cevapla kafa karıştırdı:

"Yazıldığı gibi ayrılık söz konusu değil. Sıkıntımız yok. Sadece teknik bir hata oldu."

Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarmalarını 'teknik hata' olarak niteleyen 49 yaşındaki popçunun bu açıklaması "Musti, ayrılığı örtbas etse de başarılı olamadı" dedirtti. (Takvim)



