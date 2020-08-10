Mustafa Sandal eski eşinin de bulunduğu fotoğrafı önce paylaştı sonra sildi
Şarkıcı Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic önceki gün büyük oğulları Yaman’ın 12’nci yaş kutlamasında bir araya geldi.
10 Ağustos 2020, Pazartesi 10:32 Son Güncelleme:
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Mustafa Sandal, Göcek’te yapılan kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı, birkaç saat içinde ise eski eşinin yer aldığı kareyi sildi ve sadece oğullarıyla anlarını Instagram’dan paylaştı.
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