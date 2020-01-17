Mustafa Sandal ile Defne Samyeli bir ay önce buluşmuş

Mustafa Sandal ‘Beni Ağlatma’ kitabında 1994’te Defne Samyeli ile bir aşkın kıyısından döndüklerini yazmıştı. Bunun üzerine Defne Samyeli şöyle tepki verdi: “İlişki yaşadığımıza, benim de ‘Gizli yaşamak istemediğim’ için onu terk ettiğime dair gerçek dışı iddiayla uyandım. Mustafa Sandal’ın hayatının dikkat çekmesi için ismime gerek var mıydı? Umarım 25 yılda 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşımıza dava açmak zorunda kalmam” Mustafa Sandal’dan gelen açıklamada ise bir ayrıntı dikkat çekiciydi: “25 yılda 4 kez görüşmedik! Kendisiyle 1 ay önce ünlü yapımcı Polat Yağcı’nın 8 kişilik yemeğinde buluştuk. Masada yanımda oturuyordu. Gülerek dönüp dedi ki; ‘Kitabında benden de bahsettin mi? Ben de yazmakta sakınca görmedim.”

Yemekte 8 kişi vardı

Mustafa Sandal ile Defne Samyeli’nin, Aralık 2019’daki 8 kişilik yemekte ne konuştuğu da ortaya çıktı. Yapımcı Polat Yağcı her iki ismi de büyük bir proje için bir araya getirdi. Defne Samyeli ve Mustafa Sandal müzikalde başrolü paylaşacaktı. Sandal aynı zamanda şarkıların söz ve bestesine imza atacaktı. Müzikalin akıbeti bu tartışmayla birlikte belirsiz hale geldi. Çünkü Samyeli pop yıldızından özür bekliyor. Mustafa Sandal ise yanlış bir şey yapmadığını düşünüyor. Müzikali hazırlayan ekip “Şimdilik her şey durdu. Belki başrol isimlerinde değişiklik olabilir” diyor.

Müge Dağıstanlı

muged70@gmail.com



