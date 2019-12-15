Mustafa Sandal ile Emina Jahovic aynı evde

Oğulları istedi

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 10 yıllık evliliğin ardından 1.5 yıl önce boşanmıştı. Emina Jahovic bir süre sonra iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlamış ama çift geçen ay bu ilişkiye nokta koymuştu. Emina “Yeni yıla ailecek evimizde gireceğiz. Mustafa, çocuklarımız Yavuz ve Yaman ile baş başa olacağız. Bu sebeple ikimiz de sahne tekliflerini geri çevirdik. Mustafa bizde kalacak. Oğullarımız da böyle istiyor” dedi.

‘Mükemmel bir çifttik’

Emina Jahovic “Yeniden bir araya gelmeniz mümkün mü?” sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Boşansak da aileyiz. Aramız iyi.” Şu sıralar yalnız olan Mustafa Sandal ise son röportajında “Yaman ve Yavuz’a, Emina’dan başka bir kadından kardeş gelmesini istemem. Biz mükemmel bir çifttik” demişti.

Yılbaşında evi tercih edenler

■ Ajda Pekkan ailesi ve sevgilisi Bülent Çavuşoğlu ile olmak istediği için KKTC’den gelen 600 bin TL’lik teklifi çevirdi.

■ Sıla, KKTC’de sahneye çıkması için sunulan 500 bin TL’ye ‘Hayır’ dedi. ■ Gülben Ergen o gece çocuklarıyla olmayı tercih etti.