Mustafa Sandal ile Emina Jahovic oğullarının yaş gününde buluştu
Şarkıcı Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic oğulları Yavuz'un doğum günü için bir araya geldi
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 10 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandırmıştı.
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic 7 yaşına giren oğulları Yavuz'un doğum gününü birlikte kutladı. İkili doğum gününden eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı.
Evde parti veren Sandal ve Jahovic'in eğlenceli anları objektife yansıdı.
YENİ HAYATA BAŞLADILAR
Emina Jahovic, Mustafa Sandal ile boşandıktan sonra iş insanı Sadettin Saran ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çiftin birlikteliği kısa sürdü.
Adı birçok güzelle anılan Mustafa Sandal aradığı aşkı buldu. Sandal, kendisinden 20 yaş küçük Melis Sütşurup ile aşk yaşıyor.