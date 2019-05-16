Mustafa Sandal müjdeyi verdi!
Mustafa Sandal, önceki akşam Sunset'teki partide ''Bu sene kariyerimin 25. yılı. Kitap çıkaracağım'' diye müjdeledi
İstanbul gece hayatının gözde mekanı Ulus Sunset, önceki akşam markanın yaratıcısı Barış Tansever'in ev sahipliğindeki davette 25. yılını kutladı.
Oktay Kaynarca, yakın dostu Barış Tansever'le uzun uzun sohbet edip başarılı patronu tebrik etti.
Mustafa Sandal da gecede müjdeyi verdi. Sandal, "Bu sene kariyerimdeki 25. yılım. Müzik kariyerimdeki 25. yılımı yazacağım kitapla kutlayacağım" dedi. (Takvim)