Mustafa Sandal şarkılarıyla coşturdu

Geçen pazar Columbus Park’ta düzenlenen ve 4 binden fazla kişinin katıldığı Amerika Türk Günü renkli görüntülere sahne oldu.

TSK Mehteran Birliği’nin de yer aldığı etkinlikte coşku Mustafa Sandal’ın sahneye çıkmasıyla zirveye ulaştı.

MUSTAFA SANDAL BİLE ŞAŞIRDI

Sürpriz ise konser alanında bulunan polis memurlarından geldi.

Sandal 1996’da çıkardığı “Gölgede Aynı” albümünden “Araba”yı söylerken, birkaç polis şarkıya ezbere eşlik ederek hem Sandal’ı hem de etkinlik alanını dolduran binlerce kişiyi şaşırttı.