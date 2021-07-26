Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ve büyük oğlu Yaman’la tatilde
Pop yıldızı Mustafa Sandal’ın yaz tatili devam ediyor. Önceki gün Bodrum’da görüntülenen Sandal’ın yanında sevgilisi Melis Sütşurup ve büyük oğlu Yaman vardı.
26 Temmuz 2021, Pazartesi 10:58 Son Güncelleme:
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Deniz sporlarına çok meraklı olan ve kitesurf konusunda kendini oldukça geliştiren Yaman iskelede Melis Sütşurup ile şakalaşırken objektiflere takıldı. Sütşurup’u denize atmak için uğraşan Yaman, bunu başaramayınca kendisi denize düştü.
İskeleye çıkıp tekrar tekrar ters takla atarak denize atlayan Yaman’ı babası Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup hayranlıkla izledi. MEHMET ÜSTÜNDAĞ/ HÜRRİYET
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