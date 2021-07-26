Deniz sporlarına çok meraklı olan ve kitesurf konusunda kendini oldukça geliştiren Yaman iskelede Melis Sütşurup ile şakalaşırken objektiflere takıldı. Sütşurup’u denize atmak için uğraşan Yaman, bunu başaramayınca kendisi denize düştü.

İskeleye çıkıp tekrar tekrar ters takla atarak denize atlayan Yaman’ı babası Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup hayranlıkla izledi. MEHMET ÜSTÜNDAĞ/ HÜRRİYET