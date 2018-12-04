Mustafa Sandal ve Emina Jahovic aylar sonra bir arada!

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, dün akşam bir ödül törenine katıldı. İkili boşandıktan sonra ilk kez objektiflere beraber yansıdı.

'EN BÜYÜK GERÇEK ÇOCUKLARIMIZ''

Mustafa Sandal ''En büyük gerçek bizim çocuklarımız. Geçen akşam yine bir ödül törenindeydim. Küçük oğlum Yavuz biraz rahatsızdı. Emina Hanım hastanedeydi… Çocuklarımızın annesi ve babası olarak göz göze kalp kalbe biz hastanedeydik'' ifadelerini kullandı.

''CİDDİ BİRİ OLDUĞUNDA ELİNDEN TUTAR KARŞINIZA ÇIKARIM''

Mustafa Sandal hakkında çıkan aşk dedikoduları ile ilgili ise, "Beni biraz tanıyorsanız iyi bilirsiniz ki hayatımda ciddi biri olduğunda elinden tutar karşınıza çıkarım." dedi.

Mustafa Sandal'la haziran ayında boşanan Emina Jahovic, iş insanı Sadettin Saran'la aşk yaşamaya başladı. Emina'nın ardından Mustafa Sandal'ın da adı önce Ceren Hindistan'la sonra Irmak Ünal'la anıldı.