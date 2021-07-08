Mustafa Sandal ve sevgilisinden aşk pozu

Popçu Mustafa Sandal, dün akşam sevgilisi Melis Sütşurup ile birlikte yakın bir dostlarının düğün törenine katıldı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili törende mutluluk pozu verdi.

Melis Sütşurup’un geceye katıldığı derin yırtmaçlı elbise ise dikkat çekti.