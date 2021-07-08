Magazin Mustafa Sandal ve sevgilisinden aşk pozu

Mustafa Sandal ve sevgilisinden aşk pozu

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Mustafa Sandal ve sevgilisinden aşk pozu

Uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşayan Mustafa Sandal ve sevgilisi Melis Sütşurup, katıldıkları bir düğünden aşk pozu verdi.

08 Temmuz 2021, Perşembe 10:57 Son Güncelleme:
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Popçu Mustafa Sandal, dün akşam sevgilisi Melis Sütşurup ile birlikte yakın bir dostlarının düğün törenine katıldı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili törende mutluluk pozu verdi.

Melis Sütşurup’un geceye katıldığı derin yırtmaçlı elbise ise dikkat çekti.

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