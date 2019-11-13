Mustafa Sandal ve Zeynep Bastık single çıkardı

Rapçi Anıl Piyancı ile düeti ve Ezhel'in Felaket şarkısına yaptığı cover ile yıldızı kısa sürede parlayan 28 yaşındaki şarkıcı Zeynep Bastık, yine sevilen bir projeye imza attı.

Türk pop müziğinin demirbaşı Mustafa Sandal, yeni single çalışmasında Zeynep Bastık ile düet yaptı. 12 Kasım'da tüm müzik platformlarında yayınlanan Mod isimli şarkı kısa sürede listelerde üst sıralara yerleşti.

Mod şarkısı, YouTube'da 1 günde 453 binden fazla izlendi. Yine YouTube'un Trend Videolar Listesi'ne tepeden giriş yapan Mod, 8'nci sırada olmasına rağmen listedeki yükselişini daha da sürdüreceğe benziyor.





Mustafa Sandal ve Zeynep Bastık'ın teklisi, Twitter gibi sosyal medya mecralarında da Trend Topic oldu. En çok konuşulan konular arasında giren Mod, hem ritmi hem de klibiyle çok sevildi.

Mustafa Sandal ve Zeynep Bastık, iTunes ve Fizy'de de 1 numaraya yükseldi.





Söz ve müziğinin Mustafa Sandal'a ait olduğu Mod'un aranjörlüğünü ise Erhan Bayrak yaptı.

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