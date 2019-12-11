Mustafa Sandal 50’nci yaşına gireceği 11 Ocak’ta ‘Beni Ağlatma’ kitabıyla gündeme gelecek. Kitap, 1990’lı yılların pop dünyasını anlatıyor. Ama en çok dikkat çeken bölümlerden biri de; Sandal’ın özel hayatına dair itirafları olacak.

“Muhteşem bir ilişkimiz vardı”

Pop yıldızı 2002-2003 tarihleri arasında aşk yaşadığı Tuba Ünsal ile 2008’de evlenip 1.5 yıl önce boşandığı Emina Jahovic’e ayrı bölüm ayırdı.

Tuba Ünsal’dan söz ettiği satırlarda ‘Tek Geçerim’, ‘Pazara Kadar’ ve ‘Kopmam Lazım’ adlı hit şarkılarını ona yaptığından söz etti. “Muhteşem bir ilişkimiz vardı” dedi.

Aşk yaşadığı 2 isim merak konusu oldu

İki oğlunun annesi Emina Jahovic’e özel bir yer veren Mustafa Sandal “Evlilik hayatıma uygun değilmiş” demeyi de ihmal etmedi. Bu arada Mustafa Sandal’ın kitabında isim vermediği, ama ima ettiği iki ünlü kadınla yaşadığı aşkı merak konusu oldu. Kitabı yakın dostlarına okutan Mustafa Sandal “Onlar kendilerini biliyor, isimleri kalbimde yazılı” dedi.