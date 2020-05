Gençlere müzik konusundaki deneyimlerinden bahseden usta yorumcu, “Gençlerimizin müzikle ilgili büyük bir coşkusu var. Kendini ifade etmekten çekinmeyen bir nesil var. Vazgeçmeyin” dedi.

Canlı yayına katılan yarı finalistlerden Alara Cihan, Alicia Keys’in “Girl on Fire”; Berkan Ökten, mor ve ötesi’nin “Ayıp Olmaz mı?”; Dilşah Satıroğlu, Kadebostany’nin “Castle in the Snow”; Gülşah Kömür, Sezen Aksu’nun “Masum Değiliz”; İrem Özcivan, Levent Yüksel’in “Bu Gece Son”; Muhammetcan Otu, Labrinth’in “Let It Be”; Müge Köymen, Işın Karaca’nın “Uyanış”; Yağmur Elisa, Ayna’nın “Ölünce Sevemezsem Seni”, Mustafa Örs, Aşkın Nur Yengi’nin “Karanfil” isimli şarkılarını, Furkan Uluoğlu ise kendi şarkısı “Kim Kimdir”i seslendirdi.