Magazin Mustafa Sandal'dan gençlere müzik tavsiyesi

Mustafa Sandal'dan gençlere müzik tavsiyesi

Magazin

Mustafa Sandal'dan gençlere müzik tavsiyesi

Mustafa Sandal, Vodafone Freezone Online Müzik Yarışması'nın yarı finalistleriyle canlı yayında buluştu.

28 Mayıs 2020, Perşembe 14:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gençlere müzik konusundaki deneyimlerinden bahseden usta yorumcu, “Gençlerimizin müzikle ilgili büyük bir coşkusu var. Kendini ifade etmekten çekinmeyen bir nesil var. Vazgeçmeyin” dedi.

Canlı yayına katılan yarı finalistlerden Alara Cihan, Alicia Keys’in “Girl on Fire”; Berkan Ökten, mor ve ötesi’nin “Ayıp Olmaz mı?”; Dilşah Satıroğlu, Kadebostany’nin “Castle in the Snow”; Gülşah Kömür, Sezen Aksu’nun “Masum Değiliz”; İrem Özcivan, Levent Yüksel’in “Bu Gece Son”; Muhammetcan Otu, Labrinth’in “Let It Be”; Müge Köymen, Işın Karaca’nın “Uyanış”; Yağmur Elisa, Ayna’nın “Ölünce Sevemezsem Seni”, Mustafa Örs, Aşkın Nur Yengi’nin “Karanfil” isimli şarkılarını, Furkan Uluoğlu ise kendi şarkısı “Kim Kimdir”i seslendirdi.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
28 Mayıs 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Selin Ciğerci’ye sapık şoku
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Acun Ilıcalı'dan Taner Tolga Tarlacı açıklaması: Yüzünü dahi görmek istemiyorum