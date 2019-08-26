Mustafa Sandal'dan Melis Sütşurup'a konuşma yasağı
Mustafa Sandal, biten ilişkileri hakkında konuşan Melis Sütşurup'a yasak getirdi
Mustafa Sandal ile Yunanistan'ın ünlü şarkıcısı Antonis Remos önceki akşam Çeşme'deki Spiaggia Grande'de konser verdi.
Seyirciler arasında Seda Sayan, Saba Tümer ve İbrahim Kutluay vardı.
Bu arada Mustafa Sandal 6 ay aşk yaşayıp 2 ay önce ayrıldığı Melis Sütşurup için mahkemeden 'kendisi ve ilişkileri hakkında' konuşma yasağı aldırttı.
Sandal, Melis Sütşurup'un ayrılık sonrası yaptığı açıklamalara çok sinirlenmişti.
Konserde Seda Sayan yerinde duramadı.
Saba Tümer