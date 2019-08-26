Mustafa Sandal ile Yunanistan'ın ünlü şarkıcısı Antonis Remos önceki akşam Çeşme'deki Spiaggia Grande'de konser verdi.

Seyirciler arasında Seda Sayan, Saba Tümer ve İbrahim Kutluay vardı.

Bu arada Mustafa Sandal 6 ay aşk yaşayıp 2 ay önce ayrıldığı Melis Sütşurup için mahkemeden 'kendisi ve ilişkileri hakkında' konuşma yasağı aldırttı.

Sandal, Melis Sütşurup'un ayrılık sonrası yaptığı açıklamalara çok sinirlenmişti.

Konserde Seda Sayan yerinde duramadı.

Saba Tümer