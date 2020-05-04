Mustafa Sandal’ın koçluk yaptığı yarışmaya rekor başvuru

Bu yılki yarışmada Mustafa Sandal, yarı finale kalmaya hak kazanan 10 genç sese, evden çekeceği “Nasıl daha iyi şarkı söylenir” temalı videolarla koçluk yaparken, müzik sektörünün deneyimli ismi Tarık Sezer de online oturumlarla gençlere yol gösterecek. Yarışmanın finali 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Mustafa Sandal, yarışma ile ilgili şöyle dedi: “Müziğe gönül vermiş gençlerin desteklenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması'nın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Salgın nedeniyle yarışmanın yarı final sürecini evlerden yürüteceğiz. Ben de çekeceğim videolarla gençlere yardımcı olacağım. Uzaktan da olsa genç seslerle birlikte çalışacak olmak, benim için de güzel ve farklı bir deneyim olacak. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğuna eminim. Herkese bol şans diliyorum.”

Bu yıl ilk kez yarı final sürecinin de online ortamda yürütüleceği yarışmada, Tarık Sezer Orkestrası yarışmacıların evde performanslarını kaydedebilmeleri için şarkıların altyapısını hazırlayacak. Yarışmacılar, bu altyapı üzerine şarkılarını söyleyerek performanslarını kaydedebilecek. Yarışmanın birincisi, Vodafone FreeZone desteğiyle, single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansına sahip olacak.