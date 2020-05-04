04.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Magazin Mustafa Sandal’ın koçluk yaptığı yarışmaya rekor başvuru

Mustafa Sandal’ın koçluk yaptığı yarışmaya rekor başvuru

Magazin

Mustafa Sandal’ın koçluk yaptığı yarışmaya rekor başvuru

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ünlü sanatçı Mustafa Sandal’ın koçluk yapacağı “Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition”a 11 bini aşkın başvuru alındı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında sanatçının evden koçluk vereceği yarışmanın finali 18 Haziran’da gerçekleştirilecek.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 14:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bu yılki yarışmada Mustafa Sandal, yarı finale kalmaya hak kazanan 10 genç sese, evden çekeceği “Nasıl daha iyi şarkı söylenir” temalı videolarla koçluk yaparken, müzik sektörünün deneyimli ismi Tarık Sezer de online oturumlarla gençlere yol gösterecek. Yarışmanın finali 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Mustafa Sandal, yarışma ile ilgili şöyle dedi: “Müziğe gönül vermiş gençlerin desteklenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması'nın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Salgın nedeniyle yarışmanın yarı final sürecini evlerden yürüteceğiz. Ben de çekeceğim videolarla gençlere yardımcı olacağım. Uzaktan da olsa genç seslerle birlikte çalışacak olmak, benim için de güzel ve farklı bir deneyim olacak. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğuna eminim. Herkese bol şans diliyorum.”

Bu yıl ilk kez yarı final sürecinin de online ortamda yürütüleceği yarışmada, Tarık Sezer Orkestrası yarışmacıların evde performanslarını kaydedebilmeleri için şarkıların altyapısını hazırlayacak. Yarışmacılar, bu altyapı üzerine şarkılarını söyleyerek performanslarını kaydedebilecek. Yarışmanın birincisi, Vodafone FreeZone desteğiyle, single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansına sahip olacak.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
4 Mayıs 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Oruçluyken diş tedavisi yapılır mı?
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Murat Övüç: Nur Yerlitaş benim Murat Övüç olma sebebim