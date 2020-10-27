Siyaset Mustafa Sarıgül, DSP'den ayrıldığını duyurdu

Mustafa Sarıgül, DSP'den ayrıldığını duyurdu

Siyaset

Mustafa Sarıgül, DSP'den ayrıldığını duyurdu

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 'yeni bir yol' için Demokratik Sol Parti'den (DSP) ayrıldığını açıkladı.

27 Ekim 2020, Salı 14:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sarıgül, resmi Twitter hesabından "Kalplerimiz Türkiye İçin Atacak" başlığıyla paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi bir dönemeçte, milletimizin önüne yepyeni bir yol açmak üzere bugün büyük bir göreve çıkıyorum. Ülkemizi her cephede içine düştüğü ağır buhrandan çıkarıp yeniden şahlandırmak amacıyla Ecevit'imizin barışa ve umuda yolladığı güvercinler gibi baba ocağından askere uğurlanan bir gencin duygularıyla DSP'den ayrılıyorum. Bu yolculuğun zor ve çileli olduğunun naza, bahaneye ve yorgunluğa yer olmadığının bilincindeyim."
İlgili Haberler
Tarım arazilerini hobi bahçesi olarak pazarlayanlar hapis yatacak


Günün önemli manşetleri için tıkla

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
HSK neden müdahale etmiyor?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Demiryollarında hedef sıfır hata
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TBMM'de Osman Durmuş için cenaze töreni düzenlendi