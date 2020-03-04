Mustafa Şentop: Hakaret ifade özgürlüğü değildir

Mustafa Şentop, Meclis'in 100. yılının idrak edildiği bugünlerde devlet ve millet olarak çok hassas bir süreçten geçildiğini ifade ederek, milletin, başta siyasetçiler olmak üzere herkesten içinden geçilen sürecin hassasiyetine uygun bir dikkat içerisinde hareket etmesini beklediğini söyledi. Herkesin aynı fikirde olmasının beklenemeyeceğini ve herkesin görüşlerini ifade etme hakkı olduğunu vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes farklı da olsa eleştiri kabilinden de olsa görüşlerini ortaya koyabilir ancak basit, alelade, seviyesizce, alçakça ifadeler, hakaretler siyaset değildir, ifade hürriyeti de değildir. Özellikle Anayasa'nın 104. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır. Bu tahrikkar hareketlere, ifadelere karşı Meclisteki bütün arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı dikkatli olmaya, tahriklere kapılmamaya, Meclis çatısı altında milletimizin görmek istemediği olayların yaşanmasına zemin oluşturmamaya davet ediyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde hareket etmelidir."

Basın mensuplarının, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Şentop, Genel Kurul ve Meclis çalışması kabilinden olmadığı için bununla ilgili hususun normal yargının incelemesinde bulunduğuna işaret ederek Cumhuriyet Başsavcılığının Özkoç hakkında soruşturma başlattığını anımsattı.

''Hassas bir dönemden geçiyoruz''

TBMM Başkanı Şentop, parti gruplarıyla bundan sonraki süreçte bir görüşmesin olup olmayacağının sorulması üzerine, Meclis'te uzun yıllardır kendisinin de siyaset yaptığını, çeşitli konulardaki görüşlerin, en ağır eleştirilerin hakarete düşmeden, hakarete ihtiyaç hissetmeden ifade edilebileceğini belirtti.

Genel başkanlar arasında farklı düzeyde bir tartışmanın bulunduğunu anımsatan Şentop, "Genel başkanlara, genel başkanlar cevap verirler. Böyle bir uygulama Mecliste bir dikkat içerisinde yürütülüyordu bugüne kadar. Dolayısıyla bu konuda bütün siyasi partileri, Meclis çatısı altında bu tür kötü ifadelere, hakaretlere, basit, alelade sözlere imkan vermeyecek bir hassasiyet, dikkat içinde olmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Mustafa Şentop, "Hassas bir dönemden geçiyoruz. Şehitlerimiz var. Böyle bir dönemde parlamentodan bu tür görüntülerin yansımasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Buradaki sağduyu sahibi bütün arkadaşlarımızı da milletimizi de rahatsız ediyor. Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir. Ama bunu böyle basit hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da yakışmıyor, buradaki siyasetçilere de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır. Bunun başka boyutları da var. Yaşanan olayları görüyorsunuz. Yani bir ifade hürriyeti, siyaset yapmanın ötesine geçen basit hakaret, doğrudan hedef olan hakaretler olduğunda bunun tahrik edici yönleri var. Dolayısıyla bu tür olaylara da kimsenin sebebiyet vermemesi lazım. Herkesi dikkatle, teenniyle hareket etmeye davet ediyorum."

AK Parti'den art arda açıklamalar

''Zaman ayarlı bir sabotaj''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;

Üzücü bir tablo. Özellikle emekli bir general tarafından yüce Meclis'in yasa yapma iradesine yönelik bir saldırı gerçekleşip CHP'nin de destek verdikten sonra sırasıyla Meclis'e, Cumhurbaşkanlığı makamına ve TSK'ya sistematik bir saldırı var. Türk ordusu Libya'da olağanüstü görevdeyken en önemli hususlardan biri milletimizin verdiği destektir. Hem oradaki askerlerimizin moralini yüksek tutmak bakımından hem de dünyaya verdiğimiz mesaj bakımından son derece kıymetlidir. Bu destekte herhangi bir eksiklik yoktur. Siyaset alanında mümkün olduğu kadar bu destek ortadadır fakat CHP tarafından sistematik bir saldırı olduğunu görüyorum. Gelinen noktada kritik askeri operasyonlarımız devam ederken, sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile görüşmek için yola çıkacakken ortaya konulan bu tavrın zaman ayarlı bir sabotaj olduğunu değerlendiriyorum. Bunlar kesinlikle bir tesadüf değildir.

''CHP tarihine kara bir leke olarak geçti''

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu TBMM'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi uzun süredir karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bunu gurubumuz adına ifade etmek isteriz ki; bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekili'ne (Engin Özkoç) karşı her türlü yasal haklarımız sonuna kadar mahfuzdur. Ve hukuk düzeni içinde muhakkak hesabı sorulacaktır." dedi..

Hukuk önünde hesabı sorulacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına ilişkin şu paylaşımda bulundu: "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır."

''Hem millet hem hukuk önünde hesap verecek''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise skandal ifadelere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ünal, ''Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz.'' ifadelerini kullandı.

''Meclis'te provokasyonlarına devam etmiştir''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'li Özkoç'un sözlerine sert tepki göstererek, "Bunu hep yaşıyoruz ve maalesef bu sistematik olarak sürdürülen bir süreç. Bunlar bir süreden beri CHP bilinçli olarak zaman ayarlı sabotajdır. Kontrollü darbe, fiyasko söyleminin bir devamıdır. Bir taraftan Türkiye FETÖ ile mücadele ederken FETÖ'nün sözcülüğünü yapan bir Cumhuriyet Halk Partisi. Bu zeminin Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyaretinin öncesine de getirilmiş olması Türkiye açısından maalesef son derece üzüntü verici görüntüler. Burada amaç milletin iradesinin tecelli edildiği Meclis'te böyle bir provokasyon sabırları taşırmıştır. İç cephede 9 yıldan beri Esed'e tek kelime etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanına yaptığı hakaretlerinin Meclis'imize yansımasını gördük. Bütün bu hakaretlerin yeterli olmadığını düşünmüş ki Meclis'te provokasyonlarına devam etmiştir. Hukuk önünde cevabını vereceklerdir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Özkoç'a tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Jülide Sarıeroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Twitter hesaplarından paylaşımda bulunan Yazıcı, Dağ ve Sarıeroğlu, Özkoç'un açıklamalarına ilişkin eleştirilerde bulundular.

Yazıcı, "Utanmazlığın, arsızlığın, düzeysizliğin, çukur olmanın zirve hali... Hesap vereceksin!" ifadesini kullanırken, Dağ, şunları kaydetti:

"Tek vasfı CHP'li belediyelerin paralarına çökmek olan müptezel, görevini sürdürmek ve asansör işini daha rahat yapabilmek için pis ağzının salyalarını TBMM'ye saçmış. Haddini bil Özkoç, haddini."

Sarıeroğlu da yaptığı paylaşımda, "Bu seviyesiz ve düzeysiz açıklamalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet ve millet yararına yürüttüğü haklı mücadelesine duyulan husumetin açık bir göstergesidir. Bu hadsiz açıklamalar ve müptezel üslup, millet vicdanını yaraladığı gibi hesabını yargı önünde de verecektir." ifadelerine yer verdi.











