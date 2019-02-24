Mustafa Şentop kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Binali Yıldırım'ın istifasının ardından gözler yeni Meclis başkanının kim olacağına çevrilmişti. Bugün seçim gerçekleşti. Mustafa Şentop Meclis Başkanı seçildi. Bu gelişmeyle birlikte "Mustafa Şentop kimdir?" sorusu gündem oldu.

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

1968 yılında Tekirdağ'da doğan Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK Parti MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda AK Parti'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Halen TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyor.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babası.