Mustafa Topaloğlu dansçıların otel parasını ödeyemedi

Mehmet Üstündağ, "Dansçıları İstanbul’daki bir otele yerleştiren sanatçı, corona virüs nedeniyle Afrika’ya uçuşların iptal olmasıyla zor günler yaşamaya başlamış. Onları uzun süre otelde konaklatan Topaloğlu, otele para yetiştiremeyince çözümü dansçıları evine çağırmakta bulmuş. Şimdi Afrikalı dansçılarla birlikte yaşayan sanatçının bir kliple başlayan bu macerası bakalım nasıl sonuçlanacak..." ifadesini kullandı.





İlgili Haberler Çağlayan Topaloğlu: Sevgili değil akrabayız



