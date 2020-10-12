Magazin Mustafa Topaloğlu dansçıların otel parasını ödeyemedi

Mustafa Topaloğlu dansçıların otel parasını ödeyemedi

Magazin

Mustafa Topaloğlu dansçıların otel parasını ödeyemedi

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Mehmet Üstündağ, şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun “Ya Herro Ya Merro” klibinde oynayan Afrikalı dansçıların otel parasını ödeyemediği için evinde kalmaya başladığını yazdı.

12 Ekim 2020, Pazartesi 09:02 Son Güncelleme:
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Mehmet Üstündağ, "Dansçıları İstanbul’daki bir otele yerleştiren sanatçı, corona virüs nedeniyle Afrika’ya uçuşların iptal olmasıyla zor günler yaşamaya başlamış. Onları uzun süre otelde konaklatan Topaloğlu, otele para yetiştiremeyince çözümü dansçıları evine çağırmakta bulmuş. Şimdi Afrikalı dansçılarla birlikte yaşayan sanatçının bir kliple başlayan bu macerası bakalım nasıl sonuçlanacak..." ifadesini kullandı. 


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