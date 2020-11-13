Mustafa Topaloğlu kalp krizi geçirdi!

'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına katılan ünlü şarkıcı sevenlerini korkuttu. Mustafa Topaloğlu yayın sonrası kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu hakkında henüz bilgi gelmedi. Topaloğlu Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Demet Akalın'ın birkaç saat önce Instagram hikayesinde Mustafa Topaloğlu'nun paylaştığı görüldü.

Eşi gözyaşlarına boğuldu

Hastanenin acil kapısında bekleyen Mustafa Topaloğlu'nun eşi Hasibe Topaloğlu'nun gözyaşlarına engel olamadı. Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu babasının anjiyo olacağını söyledi: Program çekimi bitikten sonra babam terlemeye başlamış, ambulans buraya getirdi. Doktorlarımıza güvenimiz tam.

"Sağlık durumu iyi"

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; doktorlardan babasının son sağlık durumu hakkında bilgi alan Çağlayan Topaloğlu, "Tedavisi Şişli Etfal Hastanesi'nde devam edecek. Babam müşahede altında kalacak. Damarda bulunan stend'teki pıhtı alındı. Şu anda bilinci açık, sağlığı iyi ama 72 saat müşahede altında kalacak " dedi. Program çekimi sonrası hastaneye gelen Alişan, Mustafa Topaloğlu'nun aşırı terlediğini belirterek, "Biz fark ettiğimizde çok terlemişti iyileşeceğini umuyoruz" dedi.

Mustafa Topaloğlu kimdir?

Mustafa Topaloğlu, 1957 yılında Artvin’in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Mustafa Topaloğlu, Magazin programlarında daha çok Uzaylı Türkücü olarak anılır. Mayıs 2012'de Survivor adlı yarışma programına katıldı. Hilmi Topaloğlu'nun kardeşi. Ayrıca 1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile beraber Prestij Müziği kurdu. Oğlu Çağlayan Topaloğlu da müzisyen.



