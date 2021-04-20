Magazin Mustafa Üstündağ: Asıl biz darp edildik

Mustafa Üstündağ: Asıl biz darp edildik

Magazin

Mustafa Üstündağ: Asıl biz darp edildik

Bodrum’da yapılan TOSFED Ralli Kupası töreninde çıkan silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve denetimli serbestlikle salıverilen Mustafa Üstündağ, olayla ilgili basın açıklaması yaptı.

20 Nisan 2021, Salı 08:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay sırasında yanında bulunan sevgilisi Yağmur Koçak ve avukatı Hande Hamarat’la birlikte Bebek’te gazetecilerle bir araya gelen oyuncu, çıkan haberlerin aksine kendilerinin darp edildiğini öne sürdü:

“Tanımadığım insanların arasında arbede çıktı. Ayırmaya çalıştım, ortada kaldım. Kız arkadaşım darp edildi. Ben kimseye vurmadım, saygısızlık etmedim. Tehdit edildim ve artistliğimle sınandım. ‘Artist misin?’ dediler. Evet, artistim. Bu işten para kazanıyorum. Olaylar gelişti ve 50-60 kişi etrafımızı sardı. Polisi biz aradık. Vurulan da bizim abimiz. Orada bir kebapçı abimiz var, ondan yardım istedim. 60 yaşındaki adamı darp ettiler. Bizi 30 dakika alıkoydular. Hürriyetimizden yoksun bıraktılar. Bir de üstüne eli silahlı mafya gibi lanse edildim.”

Avukat Hande Hamarat da “Hukuki süreci başlattık. Yanlış haberler için de yasal takibi başlatacağız” dedi.

(Hürriyet)

İlgili Haberler
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve olayın tarafları ilk kez karşı karşıya geldi


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Evlenince herkes karışmaya başladı
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız Nalan'ın gerçek hikayesini bir bilseniz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Açıklama sırası Ebru Gündeş'te
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
19 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!
Öner Döşer
Şirin Sever
Tavşan Ralph’in bize 3.5 dakikada anlattığı
Şirin Sever
Funda Duru
Tüm zamanların en ikonik çiftleri
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Zeynep Öztürk'ten 'Spagetti' açıklaması