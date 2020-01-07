Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı

Çiftin ilk çocukları Ahmet Kaan, 2013 yılında dünyaya geldi. Evliliklerini kameralardan uzakta yaşayan çifte nazar değdi. Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya 10 yıllık evliliklerini bitirdi.

Mustafa Üstündağ, yıllar önce verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Ben ilk gördüğümde aşık oldum. Ecem'i görünce 'Allah'ım ne oluyor!' dedim. İnsan beğendiğine bakmak istiyor, bakmaya doyamıyor. Gözlerine vuruldum. Tanıdıkça da kişiliği beni etkiledi."

'Ben bayağı ağzının içine düştüm Mustafa'nın'

Ecem Özkaya ise ani gelişen evlilik kararının perde arkasını anlatmıştı...

"Bir kadın gerçekten erkeğinin kendisinden iki gömlek üstün olmasını ister. Ben bayağı ağzının içine düştüm Mustafa'nın. Benim hiç aklımda yoktu evlenmek. Hatta bir itirafta bulunmak istiyorum. Mustafa'ya ben evlenme teklif ettim."

"Beraberliğimizin 100'üncü gününde evlendik. 24 Nisan'da ilişkimiz başladı ve o gün itibariyle evlenme kararı aldık. Aramızda 11 yaş var ama bu hiç sorun olmadı..."



