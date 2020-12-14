Mustafa Üstündağ ve Seda Torunlar aşkı bitti

2010 yılında evlendiği meslektaşı Ecem Özkaya ile evliliği Ocak ayında sona eren oyuncu Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açmıştı. Seda Torunlar ile birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu, aradığı aşkı yine bulamadı.

Çiftin aşkları iki ay sürdü. Ayrılık kararından sonra sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan ikili, beraber oldukları fotoğrafları da sildi.





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