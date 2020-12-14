Mustafa Üstündağ ve Seda Torunlar aşkı bitti
Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, iki ay önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Seda Torunlar'dan ayrıldı.
14 Aralık 2020, Pazartesi 15:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
2010 yılında evlendiği meslektaşı Ecem Özkaya ile evliliği Ocak ayında sona eren oyuncu Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açmıştı. Seda Torunlar ile birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu, aradığı aşkı yine bulamadı.
Çiftin aşkları iki ay sürdü. Ayrılık kararından sonra sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan ikili, beraber oldukları fotoğrafları da sildi.
İlgili Haberler
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN