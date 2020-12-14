Magazin Mustafa Üstündağ ve Seda Torunlar aşkı bitti

Mustafa Üstündağ ve Seda Torunlar aşkı bitti

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Mustafa Üstündağ ve Seda Torunlar aşkı bitti

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, iki ay önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Seda Torunlar'dan ayrıldı.

14 Aralık 2020, Pazartesi 15:33 Son Güncelleme:
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2010 yılında evlendiği meslektaşı Ecem Özkaya ile evliliği Ocak ayında sona eren oyuncu Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açmıştı. Seda Torunlar ile birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu, aradığı aşkı yine bulamadı.

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Çiftin aşkları iki ay sürdü. Ayrılık kararından sonra sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan ikili, beraber oldukları fotoğrafları da sildi.


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