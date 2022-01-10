Türkiye Müstakil ev yangında tamamen kül oldu

Müstakil ev yangında tamamen kül oldu

Türkiye

Müstakil ev yangında tamamen kül oldu

Adana’da bir müstakil evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Evde yaşayan kişilerin, taziyeye gittiği için evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

10 Ocak 2022, Pazartesi 02:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde çıktı. Alınan bilgiye göre, Rabia Çelikcan ve iki oğlunun yaşadığı müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Çıkan yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye evde yaptığı kontrolde kimsenin olmadığını tespit etti. Evde yaşayan Rabia Çelikcan’ın hayatını kaybeden annesinin taziyesi için oğullarıyla birlikte Osmaniye’ye gittiği öğrenildi.

ADANA (İHA)

İlgili Haberler
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı varOrdu’da örtü yangınında 4 dönüm alan zarar gördü


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Cin şişeden çıktı
Hakan Çelik
Banu Şen
2022'ye Omicron'la 'Merhaba' dedik
Banu Şen
Şirin Sever
Ben neyim şimdi?
Şirin Sever
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Rauf Tamer
Pazar notları
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Kazakistan: Astana nasıl Nur-Sultan oldu?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Omicron ve üniversiteler
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ordu’da örtü yangınında 4 dönüm alan zarar gördü