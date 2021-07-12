Ev alacaklar dikkat! Müstakil tapu oyununa gelmeyin...

Son günlerde çok hareketli olan gayrimenkul sektörü, kolay yoldan para kazanmak isteyen dolandırıcıların da radarında. Yeni yöntem ise ‘müstakil tapu’ adı altında verilen satış ilanlarında aslında tapunun müstakil olmaması. Müstakil tapu, tek bir sahibi bulunan ve kadastral paftalarda başka hissedarı olmayan tapuya deniliyor. Yani tek kişinin mülkiyetindeki tapu anlamına geliyor.

BAŞKA HİSSEDAR VAR MI?

Hukukçu Umut Metin, müstakil tapulu taşınmaz sahiplerinin hiç kimseye bağımlı olmadan ya da herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmadan taşınmazı üzerinde özgürce tasarrufta bulunabileceğini belirterek, “Hisseli tapuda ise gayrimenkulün tamamına değil tamamı içinde bir paya sahiplik vardır. Ancak bu pay, çok zaman fiziken taşınmaz üzerinde sınırlara ayrılarak belirlenmemiştir” diye konuştu.

DAVA AÇILABİLİR

Hisseli tapu sahipliğinde hisse devretmek, kullanmak ya da başkaca bir ayni hak tesis etmek istenildiğinde diğer hissedarların iradelerinin de dikkate alınması gerektiğini belirten Metin, “Hissedarlar olarak, taşınmazın kullanımı konusunda anlaşmış olsanız dahi içinizden biri, bu ortaklığı sonlandırmak isterse taşınmazı tamamen kaybedebilirsiniz. Açılabilecek bir ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası taşınmazın satılmasına neden olabilir” dedi.

DAHA RİSKSİZ

Müstakil tapulu taşınmazın her zaman hisseli olana göre daha sorunsuz ve daha değerli olduğunu belirten Metin, şunları söyledi: “Bunu bilen dolandırıcılar, gayrimenkul sektörüne yabancı, tapu senedini okumasını bilmeyen vatandaşlara hisseli taşınmazı sanki müstakil tapulu gibi anlatıp haksız menfaat sağlayabilir. Tapu senedinin var olması, taşınmazı müstakil tapulu yapmaz. Tapu senedinin sahibi ve arsa payı başlıkları altında pay ‘1/1’ olarak belirtilmiş ya da pay belirtilmemişse müstakil tapu söz konusudur. Hisseli tapuların tapu senedinde arsa payı başlığı altında kesirli pay oranları yazılıdır.”

GERÇEK BEDELE DİKKAT

Umut Metin, müstakil tapulu arsa olduğu düşünülerek hisseli bir arsa alınıyorsa, taşınmazın mevcut hissedarlarının önalım hakkını kullanabileceğini söyledi. Metin, şu noktalara dikkat çekti: “

Kanunda hisseli satışlarda diğer hissedarlara öncelikle satın alma hakkı veriliyor. Hatta yeni tarım yasasında arazilerin satışında bitişik komşu parsel sahiplerine de ön alım hakkı getirildi.

Hisseli bir arsayı tapuda satış olarak gösterdiğiniz bedelle başka bir hissedar sizden alabilir.

Bu nedenle özellikle hisseli taşınmaz satın alımında; gerçek satış rakamının, tapudaki resmi devir işleminde mutlaka gösterilmesi ve harçların da gerçek rakam üzerinden ödenmesi önemli.”