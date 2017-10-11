Mustela Pazarlama Direktörü Gamze Turan "Yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerin de cilt özellikleri ve bu ciltlerin ihtiyaçları birbirinden farklı. Mustela markası bugüne kadar bebekler ve çocuklar için normal, kuru ve çok kuru ciltlere özel banyo ve bakım ürünleri sunuyordu. Bugünden itibaren ise 4. cilt tipi serisi olarak çok hassas ciltler serisini tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Soğuk hava, rüzgâr, yünlü kıyafetler ve babasının sakalı gibi günlük stres faktörlerine karşı kolayca kızararak veya kaşınarak tepki gösteren çok hassas cilde sahip bebekler için geliştirilen yeni serimiz, %98 doğal kökenli içeriklere sahip ve içerisinde cildi nemlendirmeye yardımcı avokado ve çok hassas cildi rahatlatmaya yardımcı olan şizandra meyvesi bulunuyor. Bugün burada henüz bebeğini yeni kucağına alan ve bebeği de çok hassas cilde sahip Bülent Şakrak’ı konuk etmekten dolayı da mutluyuz" dedi.Lansman toplantısına konuşmacı olarak katılan Bülent Şakrak da baba sakalının ve dış etkenlerin oğlu Okan Ali’nin çok hassas cildinde oluşturduğu etkilerden ve bu konudaki deneyimlerinden bahsetti.