Türkiye Müşteri bulamayan berber, kardan adamı tıraş etti

Müşteri bulamayan berber, kardan adamı tıraş etti

Türkiye

Müşteri bulamayan berber, kardan adamı tıraş etti

Elazığlı berber Fırat Demir, müşteri bulamayınca yaptığı kardan adamı tıraş etti.

25 Ocak 2022, Salı 22:09 Son Güncelleme:
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Elazığ’da berber Fırat Demir, sabah erken saatlerde iş yerini açarak müşteri beklemeye başladı.

Demir, uzun süre beklemesine rağmen müşteri bulamayınca dükkanının önüne kardan adam yaptı. Kardan adamın baş kısmını odundan saçlarla süsleyen Demir, daha sonra saç ve sakal tıraşı yaptı.

O anlar renkli görüntüler oluşturdu.

ELAZIĞ (İHA)

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