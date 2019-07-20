Müşterilerin üzerine cam parçaları düştü
Siirt'te bir kafenin camları bilinmeyen nedenle kırıldı. Kırılan camlar kafede bulunan müşterilerin üzerine saçıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Bahçelievler Mahallesi Hastane Caddesi'nde iki katlı bir kafenin teras katında cam kırıldı.
MÜŞTERİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Kafede oturan müşteriler üzerine saçılan cam parçalarıyla paniğe neden olurken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayda kimse yaralanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
İHA