Müşterilerin üzerine cam parçaları düştü

Siirt'te bir kafenin camları bilinmeyen nedenle kırıldı. Kırılan camlar kafede bulunan müşterilerin üzerine saçıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

20 Temmuz 2019, Cumartesi 20:50
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Müşterilerin üzerine cam parçaları düştü

Bahçelievler Mahallesi Hastane Caddesi'nde iki katlı bir kafenin teras katında cam kırıldı.

MÜŞTERİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kafede oturan müşteriler üzerine saçılan cam parçalarıyla paniğe neden olurken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayda kimse yaralanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. 

İHA

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