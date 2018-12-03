Müşterilerini 'Koli' diye şifreleyen kadınlar tutuklandı

Sivas İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, D.T. adlı kadını fuhuş yaptığı iddiasıyla fiziki takibe aldı.

Yapılan takip sonucu Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde D.T.'nin fuhuş ve fuhşa aracılık yaptığı tespit edildi. Şahıs yapılan sorgusunda B.Ç. adlı şahsın kız arkadaşının paraya ihtiyacı olduğu için kendisiyle irtibata geçtiğini belirterek, daha sonra B.Ç.'nin kız arkadaşıyla tanıştığını söyledi.

KOMİSYON ALDIĞINI İTİRAF ETTİ

B.Ç.'nin kız arkadaşına fuhuş için müşteri ve yer temin ettiğini anlatan D.T., komisyon aldığını itiraf etti. Bunun üzerine polis, H.Ç. ile kız arkadaşının fuhuş yapması için aracılık ettiği öne sürülen B.Ç.'yi de gözaltına aldı.

Kadınların telefonla görüştükleri kişilere "Koli geldi" diyerek şifreli konuşmalarla irtibat kurdukları belirlendi. Emniyet'teki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.T. ve H.Ç. tutuklanırken, kız arkadaşının fuhuş yapması için aracılık ettiği öne sürülen B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SİVAS (İHA)