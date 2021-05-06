Musul Başkonsolosluğu yeniden açıldı!

Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 2014’te terör örgütü DEAŞ'ın kenti ele geçirmesinden bu yana kapalı olan konsolosluğun hizmete hazır hale getirildiğini duyurdu. Küçüksakallı, yaptığı paylaşımda, “Ayrılık bitti ve Musul’dayız. Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun” notunu paylaştı.

FAHRETTİN ALTUN: MUSUL BAŞKONSOLOSLUĞUMUZ YENİDEN FAALİYETE BAŞLIYOR

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Musul Başkonsolosluğu'nun hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlayacağını belirtti.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Musul Başkonsolosluğumuz hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlıyor. Bölgemizin huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışan Türkiye, Musul’da kardeşlik iklimine yeniden hizmet edecek. Ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.

MUSUL KONSOLOSLUK BASKINI

Haziran 2014 yılında Musul kentini ele geçiren terör örgütü DEAŞ üyeleri konsolosluk binasına saldırmıştı. Terör örgütü, dönemin Musul Başkonsolu Öztürk Yılmaz dahil olmak üzere 49 kişiyi rehin almış, konsolosluk binasını kullanılamaz hale getirmişti. Rehineler kurtarılarak Eylül 2014’te Türkiye’ye getirilmişti.