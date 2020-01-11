Mutancana tarifi: Mutancana nasıl yapılır?
Osmanlı mutfağı yemeklerinden olan mutancana tarifi geçmişten bugüne kadar gelen en lezzetli tariflerden birisidir. Sevdiklerinize hazırlamak için mutancana tarifi arıyorsanız ve nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız "mutancana tarifi, mutancana nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Protein değeri yüksek olan ve içerisinde et, kuruyemiş ve kuru meyveler barındıran mutancana yemeği lezzet konusunda en üst seviyededir. Osmanlıdan bugünlere gelen mutancana yemeği tarifi için "mutancana tarifi, mutancana nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Mutancana yemeği tarifi
Mutancana yemeği malzemeleri
- 800 gr kuzu eti
- 100 gr arpacık soğan
- 50 gr soyulmuş iç badem
- 50 gr kuru kayısı
- 30 gr razaki üzüm
- 50 gr kurutulmuş mürdüm eriği
- 50 gr kuru incir
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı bal
- Tuz
- 2 su bardağı ılık su
- 2 çay kaşığı sumak
Mutancana yemeği yapılışı
Bir tencereye yağı alıp eritin ve üzerine etleri ilave edin. Etler suyunu salıp çekene kadar pişmeli. Ufak doğranmış soğanları ekleyip 3 dakika kavurun. Ilık suyu ekleyin ve kısık ateşte 45 dakika pişirin. Üzüm, mürdüm eriği, bal ve tuzu ilave edip 5 dakika daha pişirin. Ayrı bir tava da sıcak suda haşlanmış badem, jülyen doğranmış incir ve kayısıları soteleyin. Üst kısmını kekik ile süsleyin.
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