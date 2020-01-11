Protein değeri yüksek olan ve içerisinde et, kuruyemiş ve kuru meyveler barındıran mutancana yemeği lezzet konusunda en üst seviyededir. Osmanlıdan bugünlere gelen mutancana yemeği tarifi için "mutancana tarifi, mutancana nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Mutancana yemeği tarifi

Mutancana yemeği malzemeleri

- 800 gr kuzu eti

- 100 gr arpacık soğan

- 50 gr soyulmuş iç badem

- 50 gr kuru kayısı

- 30 gr razaki üzüm

- 50 gr kurutulmuş mürdüm eriği

- 50 gr kuru incir

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 2 yemek kaşığı bal

- Tuz

- 2 su bardağı ılık su

- 2 çay kaşığı sumak

Mutancana yemeği yapılışı

Bir tencereye yağı alıp eritin ve üzerine etleri ilave edin. Etler suyunu salıp çekene kadar pişmeli. Ufak doğranmış soğanları ekleyip 3 dakika kavurun. Ilık suyu ekleyin ve kısık ateşte 45 dakika pişirin. Üzüm, mürdüm eriği, bal ve tuzu ilave edip 5 dakika daha pişirin. Ayrı bir tava da sıcak suda haşlanmış badem, jülyen doğranmış incir ve kayısıları soteleyin. Üst kısmını kekik ile süsleyin.

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