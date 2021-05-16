Türkiye Mutant virüs alarmı! Apartman karantinaya alındı

Mutant virüs alarmı! Apartman karantinaya alındı

Türkiye

Mutant virüs alarmı! Apartman karantinaya alındı

Kırşehir'de 4 katlı bir apartman, bina sakinlerine yapılan test sonucu 'mutant virüs'e rastlanılması ve çok sayıda temaslı nedeniyle karantinaya alındı.

16 Mayıs 2021, Pazar 20:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Medrese Mahallesi Fatih Bulvarında bulunan 4 katlı Beşyıldız Apartmanı'nda yaşayan bazı kişiler yüksek ateş, öksürük ve kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkan bina sakinleri evlerinde karantinaya alındı. Binada yaşayanların mutant virüse yakalanması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 10 dairesi bulunan apartman için karantina kararı aldı. Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Medrese Mahallesi Fatih Bulvarında bulunan bir apartmanda ikamet eden bazı şahısların yapılan testlerinde mutant Covid-19 virüsü tespit edilmesi ve bu şahıslarla bayramlaşmadan kaynaklı çok sayıda temaslı şahsın bulunması nedeniyle, salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bahse konu apartmanda karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KIRŞEHİR (DHA)

İlgili Haberler
16 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Rauf Tamer
Şimdi de bu
Rauf Tamer
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Hakan Çelik
Her rokete karşı 40 bin dolar
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Murat Çelik
İsrail-Filistin
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kudüs bir barış kenti olmalı
Oral Çalışlar
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... En yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu ele geçirildi