Beden Sağlığı Mutasyona karşı çift maske

Mutasyona karşı çift maske

Beden Sağlığı

Mutasyona karşı çift maske

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ilk olarak İngiltere’de tespit edilen ve koronavirüsü daha bulaşıcı hale getiren mutasyon hakkında uyarılarda bulundu.

05 Şubat 2021, Cuma 10:32 Son Güncelleme:
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Kara, Türkiye’de de görülen mutasyonlu virüs konusunda “Önceden sosyal mesafemiz 1 metre ise şimdi bunu en az 1.5 metre yapmalıyız. Karşılıklı durma süremiz 10 dakika ise şimdi bu mutlaka iki-üç dakikaya inmeli. Kapalı bir ortamdaysak çift maske kullanmalıyız” dedi. 

Yüze tam oturmalı

 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de mutasyonlu virüsün daha hızlı ve kolay bulaşması nedeniyle doğru maske kullanımının öneminin arttığını belirtti. Özlü, “Maske yüze tam oturmalı. Kapalı, kalabalık ortamlarda çift katlı maske takılmalı. Maskeyi usulüne uygun kullanmak şart. Yoksa ‘maskem var’ fikri ile güvende hissedilerek virüs kapılabilir ve başkalarına bulaştırılabilir” diye konuştu.


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