Filipinler'de, İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19'un mutasyona uğramış türüne yeni türüne rastlandı. Filipinler Sağlık Bakanlığı (DOH) tarafından yapılan açıklamada, ülkede mutasyona uğrayan ilk corona virüs vakasının 7 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nden ülkeye dönen erkek bir Filipinler vatandaşında tespit edildiği bildirildi. Hastanın 27 Aralık 2020'de iş gezisi için Dubai'ye gittiği belirtildi. Açıklamada, "Acil olarak temas takibi yapıldı. Belirlenen kişiler asemptomatik ve şu anda karantina altında" denildi.

Filipinler'de şu ana kadar 492 bin 700 corona virüs vakası kaydedilirken, toplam 9 bin 699 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)



