Mutasyona uğrayan corona virüs Ürdün'e de sıçradı
Ürdün Sağlık Bakanı Nazir Obeidat, ülkede 2 kişide İngiltere'de ortaya çıkan corona virüsün mutasyona uğramış türünün tespit edildiğini duyurdu.
27 Aralık 2020, Pazar 18:39 Son Güncelleme:
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İngiltere’de ortaya çıkan Covid-19’un daha bulaşıcı yeni türü farklı ülkelere yayılmaya devam ediyor. Ürdün Sağlık Bakanı Nazir Obeidat yaptığı açıklamada, ülkede 19 Aralık'ta İngiltere'den gelen evli bir çiftte mutasyona uğramış Covid-19 türünün tespit edildiğini söyledi. Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Obeidat, çifte sağlık izolasyonu önlemlerinin uygulandığını ve protokollere göre sağlık ekipleri tarafından takip edildiklerini belirtti.
AMMAN (İHA)
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