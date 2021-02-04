Bilecik'te koronavirüs testi pozitif çıkan 5 hasta, mutasyonlu virüs taşıdığı belirlenerek tedaviye alındı.

Bilecik’te, Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 testi yapılan 5 hastada tespit edilen virüsün, mutasyona uğramış virüs olabileceği şüphesi üzerine örnekler Sağlık Bakanlığı’na gönderildi. Burada yapılan incelemede, hastaların mutant vaka olduğu tespit edildi.

Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 servisinde izole edilen hastaların tedavisine başlandığı belirtildi. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de hastaların temaslıları üzerinde filyasyon çalışmalarını sürdürüyor.





x





Mutasyonlu virüs görülen kişi sayısı 23'e yükseldi

Sağlıkçılar, Bilecikli vatandaşlara; maske, mesafe ve hijyen kuralını bir kez daha hatırlattı. Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüs görülen kent sayısının 23'e yükseldiğini açıklamıştı.

Bakan Koca mutasyonlu virüs hakkında açıklama yapmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, mutasyonlu virüs hakkında şunları söylemişti:

"Geçtiğimiz günlerde ülkemizde görülen mutasyonlu virüs hakkında açıklamalarda bulunmuştuk. Bu hususu dikkatle takip ediyoruz. Belli mutasyonlarda bulaşıcılığının daha yüksek olduğu yönünde bulgular var. Böyle durumlarda tedbirlerde gevşeme, riskin daha fazla artmasına yol açabilecektir. Ülkemizde mevcut İngiltere mutasyonları dışında iki vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Bu vatandaşlarımız tedbir kapsamında hastanede izole edilmektedir. Temaslıları da benzer şekilde izole edilmiş durumdadır. Kısıtlayıcı tedbirlerin hayatımızı ne denli zorlaştırdığının farkındayız. Bu yüzden kontrolü elden bırakmadan bazı düzenlemeler yapılmaktadır."



