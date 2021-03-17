Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, PCR pozitif vaka sayılarında artış söz konusu olduğunu ancak yoğun bakımlarda ve hastanelerde yatan hasta sayılarında ise düşüşün yaşandığını söyledi. Bunun farklı nedenleri olduğunu belirten Prof. Dr. Tekin, "Vaka sayılarında artış söz konusu. PCR pozitif sayılarında artış var ama yoğun bakımlarda ve hastanelerde yatan hasta sayılarında artış söz konusu değil hatta düşüş söz konusu. Bu, bizim açımızdan önemli. Bunun çeşitli sebepleri var. Havaların mevsimsel olarak ısınması önemli bir faktör çünkü açık alanlarda daha fazla bulunabiliyoruz. Kişilerin immün sistemindeki düşüklük, bu süreçte daha yükselişe geçiyor. Kışın immün sistemi daha zayıfken, bahar dönemi ve sonrasında biraz daha iyi oluyor. Bunun yanında diğer viral enfeksiyonların görülme sıklığı daha az oluyor. Aşılamanın da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Aşılanmayla birlikte kişiler ya hastalığı hafif geçiriyor ya da geçirmeyebiliyorlar. Bu da yoğun bakımlara yatışı engellemiş oluyor. Pandemide artık tecrübe sahibi de olduk. Halkımız tedbir almayı öğrendi, erken dönemde hastaneye başvurmayı öğrendi, semptomları ve hastalığı tanıdık. Hekimler olarak biz de hastalığı tanıdığımız için erken dönem tanı ve tedavi de kolaylaştı. Bu nedenle hastalar pozitif olduğu zaman hızlı bir şekilde tedaviye aldığımız için bu hastalar artık kolay kolay kötüleşmiyorlar ve bu dönemde yatışlarımız da azalıyor" diye konuştu.

'MUTASYON, VİRÜSÜ TAMAMEN İNAKTİF HALE GETİRECEKTİR'

Vaka sayılarında artışa rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısında artış yaşanmamasına dikkat çeken Prof. Tekin, "Hepsini bir araya getirdiğimiz zaman vaka sayılarında bir artış var ama yoğun bakımda artış yok. Bir diğer sebeplerden bir tanesi de mutasyon. Mutasyonla hastalık daha hızlı yayılıyor ancak hastanedeki yatışı etkilemediği görülüyor. Mutasyondan kaynaklı hasta sayısında artış olabilir ama hastaneye yatışın olmaması bizim açımızdan avantajlıdır. Çünkü bu artışla birlikte eğer yoğun bakımlarda yatan hasta sayısında artış olsaydı, sağlık sisteminde zorlanma ya da yoğunluk yaşayabilirdik. Bu mutasyondaki hızlı bulaşın olması ama yatışın az olması bizim için büyük bir avantaj. Öyle tahmin ediyoruz ki bu mutasyon, bir yerden sonra etkisiz hale gelecektir. Virüsü tamamen inaktif hale getirip insanlarda hastalık oluşturmayacak seviyeye ya da çok hafif hastalık seviyesine getirecektir. Bu da bizim mutasyon ile ilgili beklediğimiz bir sonuçtu" dedi.

﻿﻿Mehmet Mucahit CEYLAN- Serdar SUNAR/DHA