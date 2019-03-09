Müteahhitlere alacak müjdesi

Kurum yeni kararında, “25/12/2018 tarihli Kurul Kararının iptaline karar verilmiştir” ifadesine yer verdi ve müteahhitlerin itirazlarını büyük ölçüde kaldıran yeni bir uygulamaya geçti.

Yeni sistemde, müteahhitlerden yapılacak kesinti oranı da 5 milyar liradan 1 milyar liraya düştü. Kamuya iş yapan müteahhitler için KİK, aralık ayında sürpriz bir karar almıştı. Kurum, akaryakıtta geçen yıl uygulanan eşel mobil sistemini, fiyat farkı uygulanan işlere de yansıtmış ve kurumun yeni fiyat farkı formülü, müteahhitlerin ödemelerinde toplamda 5 milyar liralık kesintiye yol açmıştı. Ocak ayında müteahhitler, bu düzenleme nedeniyle eksik hak ediş almışlardı. Müteahhitler de karara karşı dava açmaya başlamışlardı. Dilekçelerde, KİK’in aldığı kararla, müteahhitlerle kamunun imzaladığı sözleşmeleri, iki tarafın iradesi dışında değiştirdiği vurgulanmıştı. İdari işlemlerin geriye yürümezliği ilkesine de dikkat çekilen dilekçelerde, “Hukuk kimseden gelecekte yürürlüğe girecek, bilinmeyen kurallara uygun davranış beklemez” denilmişti. Kurumun 20 Şubat tarihli kararı bu tartışmalar üzerine alındı. Kurum yeni düzenlemeyi internet sayfasından da duyurdu. Kararla davalar geri çekilmeye başlanırken, müteahhitlerin yeni düzenleme sonrasında 4 milyar liralık ek bir ödeme daha alması gerekiyor. Bu ödemenin de, mart ayı sonuna kadar yapılmasının hedeflendiği kulislerde konuşuluyor.

Hürriyet - Hacer Boyacıoğlu