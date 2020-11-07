Meze çeşidi: Mütebbel tarifi

Tadını çok seveceğiniz mütebbel tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için mütebbel tarifi arıyor ya da mütebbel nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mütebbel yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Mütebbel tarifi

Mütebbel yapılışı

4 adet patlıcan

3 çorba kaşığı tahin

5 kaşık (250 gram) yoğurt

2 avuç (35 gram) Antep fıstığı

1,5 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı zeytinyağı

3 dal maydanoz

Yarım çay kaşığı pul biber

2,5 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak

Mütebbel yapılışı

Patlıcanları bıçağın ucuyla ufak ufak delin ve ızgara programında 250 derecedeki fırında közleyin. Közlenen patlıcanlarınızı dikdörtgen bir kaba alıp, üzerini streç filmle kaplayın. Böylece terleyen patlıcanların kabukları kolayca soyulacaklar. Kabuğunu soyduğunuz patlıcanların içini kesme tahtasında, bıçağınızla püre haline getirin. Ufak bir tavayı ocağa koyup altını yakın, 1 çorba kaşığı tereyağını ekleyin, yağınız iyice kızınca kabaca kestiğiniz 2 avuç Antep fıstığını ekleyip kavurun. Kavrulan fıstıkların 1/3’ünü daha sonra servis amaçlı kullanmak üzere kenara ayırın. Fıstıkların üzerine ezdiğiniz patlıcanları, püre haline getirdiğiniz 2 diş sarımsağı, 3 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyip, biraz soteleyin. Bir kapta 250 gr, yaklaşık 5 tepeleme çorba kaşığı yoğurdu, 3 çorba kaşığı tahini ve 1,5 çay kaşığı tuzu iyice karıştırın. Patlıcanların altını kapatıp tavanın ilk harlı sıcağı geçtikten sonra yoğurtlu karışımı tavaya ekleyip iyice karıştırdıktan sonra servis tabağınıza alın. Mezenizin servis için 1 tatlı kaşığı tereyağını küçük bir sahanda eritin, tereyağı köpürünce mütebbelin üzerine ekleyin. En son olarak ½ çay kaşığı pul biber, ½ limon kabuğu ve 3 dal maydanozu ve kenara ayırdığınız Antep fıstıklarını mütebbelin üzerine serpip servis edin.



