Mütevazı villada sabah temizliği

Kenan İmirzalıoğlu- Sinem Kobal çifti, Marmaris'te 5 yıllığına ev kiraladı. Öyle havuzlu, hamamlı, diskolu bir villa değil. Son derece mütevazı, müstakil bir ev. Çiftin tatiline oyuncu Olgun Şimşek ile eşi Zeynep Kocabeyoğlu da eşlik ediyor.

(Olgun Şimşek ile eşi Zeynep Kocabeyoğlu da temizliğe yardım etti.)

EŞİNE İŞ YAPTIRMADI

Kenan İmirzalıoğlu dün sabah 07.00 sularında kalktı. Eline süpürgeyi aldı ve evin bahçesini boydan boya süpürdü, çevrede mıntıka temizliği yaptı. Ardından da kendini serin sulara bıraktı.

Eşi Sinem Kobal ise gölgeden kalkmadı, pareosunu da çıkarmadı. Hal böyle olunca ‘Sinem acaba hamile mi?’ sorusu yine gündeme geldi.

POSTA/Ali KESER

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