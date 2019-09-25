Mutfak duvarında inanılmaz sürpriz

ONA 'SON BÜYÜK RESSAM' DİYORLARDI

Fransa’nın başkenti Paris’te bir kadın, yıllardır mutfak duvarında asılı duran tabloyu incelemeleri için uzmanlara verdi. Alınan sonuç şok ediciydi. 800 yıl önce 13. yüzyılda yapılan tablo Cenni di Pepo olarak da bilinen İtalyan ressam Cimabue’ye aitti. 1302’de ölen Cimabue ‘Bizans stili resimler yapan son büyük İtalyan ressam’ olarak tanınıyordu.





27 EKİM'DE SATIŞA ÇIKACAK

‘İsa ile Alay’ adlı tablo 6 milyon Euro (37.5 milyon TL) değerinde. 3 parçalık resim dizisinin diğer 2 tablosu, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Ulusal Galeri’de ve ABD New York’taki Frick Koleksiyonu’nda. Tablo 27 Ekim’de açık artırmaya çıkacak. Tabloyu mutfak duvarına asan kadının kimliği ve eserin eline nasıl geçtiği açıklanmadı.