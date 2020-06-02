Mutfak paylaşımı ele verdi
Zaman zaman magazin gündemine de konu olan güzellik bloggeri Melodi Elbirliler'in kim olduğu merak konusu oldu. Melodi Elbirliler'in şef Arda Türkmen'le aşk yaşadığının ortaya çıkması üzerine tüm gözler Melodi Elbirliler'e çevrildi. Peki Melodi Elbirliler kimdir? Melodi Elbirliler kaç yaşında ve nereli?
02 Haziran 2020, Salı 21:24 Son Güncelleme:
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45 yaşındaki Arda Türkmen, yeni bir aşka yelken açtı. Türkmen'in, bir süredir 30 yaşındaki fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Aralarında 15 yaş bulunan çiftin ilişkisini ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ele verdi. Aşk haberi üzerine Melodi Elbirliler kimdir? Melodi Elbirliler kaç yaşında, nereli ve Melodi Elbirliler mesleği ne gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı.
Mutfak paylaşımı ele verdi
Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler kısa süre önce başlayan beraberliklerini şimdilik gizli tutmayı tercih ediyorlar. Çiftin ilişkisi ise Instagram hesabından aynı mutfakta yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.
Melodi Elbirliler kimdir?
Güzellik bloggeri olarak tanınan Melodi Elbirliler son dönemde sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İzmir Karşıyaka'lı olan Melodi Elbirliler , Akrep burcudur. Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyata bölümü mezunudur. Elbirliler, İngilizce öğretmeni olarak mesleki hayatını sürdürmektedir.