Mutfakların tadı tuzu

GIDA VE SANAYİDE

Üretim kapasitesini yeni yatırımlarla artırdıklarını belirten Yılmazlı, “Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde kuruyemiş sektörünün önde gelen firmaları başta olmak üzere tüm kuruyemiş imalatı yapan firmaların tuz ihtiyacını biz sağlıyoruz. Üretim çeşitleri olarak; iyotlu sofra tuzu, gıda sanayi tuzu (fırıncılar, yufkacılar, pastaneler, salça, salamura yaprak, turşu imalatçıları, zeytinciler, mandıracılar vb. gibi), sanayi tuzları (tekstil boyahanelerinde, deri sektöründe, kimya sanayinde vb. gibi) imalatlarımız bulunuyor. Ayrıca tuz sevkiyatının yapılması için kendi bünyemizde nakliyat faaliyetimiz de var” dedi.

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