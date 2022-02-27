Mutfakların tadı tuzu
Denizli merkezli Horoz Tuz Kimya Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin temelleri 1959 yılında merhum Hamdi Yılmazlı tarafından atıldı. 1970’li yıllarda İbrahim Yılmazlı ile üretime devam eden firma, 2015 yılında üçüncü kuşak olan torun Hamdi Yılmazlı tarafından Türkiye piyasasında önemli bir güce sahip hale getirildi. 2016 yılında büyüme hedeflerinin bir parçası olarak Hamdi Yılmazlı tarafından Tuzaş Kaya ve Deniz Tuzu Mamulleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş. kuruldu.
27 Şubat 2022, Pazar 09:12 Son Güncelleme:
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GIDA VE SANAYİDE
Üretim kapasitesini yeni yatırımlarla artırdıklarını belirten Yılmazlı, “Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde kuruyemiş sektörünün önde gelen firmaları başta olmak üzere tüm kuruyemiş imalatı yapan firmaların tuz ihtiyacını biz sağlıyoruz. Üretim çeşitleri olarak; iyotlu sofra tuzu, gıda sanayi tuzu (fırıncılar, yufkacılar, pastaneler, salça, salamura yaprak, turşu imalatçıları, zeytinciler, mandıracılar vb. gibi), sanayi tuzları (tekstil boyahanelerinde, deri sektöründe, kimya sanayinde vb. gibi) imalatlarımız bulunuyor. Ayrıca tuz sevkiyatının yapılması için kendi bünyemizde nakliyat faaliyetimiz de var” dedi.
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