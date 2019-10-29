Mutfakta bulunan tablo açık artırma rekoru kırdı

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarında bir kadın, mutfağının duvarında yıllardır asılı duran tabloyu bir antikacıya göstermişti. Tablonun Rönesans döneminin ünlü ressamı Cimabue imzalı bir eser olduğu ortaya çıkmıştı. 1280 tarihinde yapılan eser açık artırmaya çıkarıldı.

6 milyon Euro’ya satılması beklenen eser, tam 24 milyon Euro’ya (153 milyon TL) alıcı buldu. Bu rakam, bir Orta Çağ dönemi eseri için bugüne kadar verilen en büyük teklif.